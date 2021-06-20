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Политика
Как из рога изобилия. США пообещали новые санкции из-за «Северного потока - 2»
20 июня, 2021 17:04
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Ilya Galakhov/Global Look Press
Власти США планируют ввести санкции против российских компаний, которые причастны к строительству газопровода «Северный поток - 2».
Об этом в эфире телеканала CNN рассказал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей», - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что строители завершили укладку первой нитки «Северного потока – 2». По словам главы государства, для начала заполнения её газом потребуется примерно десять дней, пишет РИА «Новости».
Кроме того, Соединенные Штаты готовят новый пакет санкций по ситуации с Алексеем Навальным.
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