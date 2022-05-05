Кадыров прикрепил видео с отправленными на спецоперацию за 300 тысяч и 53 доллара в сутки добровольцами
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке на спецоперацию нового отряда «воинов доброй воли». К посту в Telegram он прикрепил видео, на котором боец из добровольческого отряда говорит о перечислении им 300 тыс. рублей и 53 долларов в сутки от Минобороны России.
В ролике отмечается: «В день отправки бойцам перечисляется либо отдается на руки сумма в размере 300 тыс. рублей. Также им перечисляется каждые сутки 53 доллара от Министерства обороны Российской Федерации».
Под видео Кадыров написал: «Боец из добровольческого отряда на этом видео все по делу сказал».
В записи говорится, что бойцы прошли обучение на базе университета спецназа в Гудермесе. Добровольцам оплачивают дорогу до Чечни, им предоставляют комфортные условия проживания и трехразовое питание.
На публикацию обратил внимание телеканал «360». Кадыров пожелал бойцам успехов, выполнения поставленных задач и скорейшего возвращения домой.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. CNN ранее сообщил, что президент России Владимир Путин может 9 мая официально объявить войну Украине.