Кадыров ответил на вопрос о «переходе» в федеральную власть и желании возглавить государство

Политика

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос о дальшейших планах и желании стать президентом России. Ранее регулярно появлялись сообщения о его переходе в федеральную власть.

Кадыров назвал главу России Владимира Путина «самым лучшим президентом в мире». Он охарактеризовал его как «мудрого политика, дальновидного и харизматичного».

«Мы будем поддерживать нашего президента», - сказал чеченский лидер. Его слова приводит ЧГТРК «Грозный».

Говоря о дальнейшей карьере, политик заявил, что продолжит служить «Всевышнему и своему народу».

Кадыров с 2007 года руководит Чеченской республикой. В 2019-м появилась информация, что он может быть назначен вице-премьером и полпредом президента.

Ранее сообщалось, что Кадыров боится полка имени своего отца. Перед приездом бойцы вынимают патроны из табельного оружия.