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Кадыров ответил на вопрос о «переходе» в федеральную власть и желании возглавить государство

Лилия Караева
6 мая, 2021 14:52
1 мин
Лилия Караева
6 мая, 2021 14:52
1 мин
Рамзан Кадыров
Vk.com/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос о дальшейших планах и желании стать президентом России. Ранее регулярно появлялись сообщения о его переходе в федеральную власть.

Кадыров назвал главу России Владимира Путина «самым лучшим президентом в мире». Он охарактеризовал его как «мудрого политика, дальновидного и харизматичного».

«Мы будем поддерживать нашего президента», - сказал чеченский лидер. Его слова приводит ЧГТРК «Грозный».

Говоря о дальнейшей карьере, политик заявил, что продолжит служить «Всевышнему и своему народу».

Кадыров с 2007 года руководит Чеченской республикой. В 2019-м появилась информация, что он может быть назначен вице-премьером и полпредом президента.

Ранее сообщалось, что Кадыров боится полка имени своего отца. Перед приездом бойцы вынимают патроны из табельного оружия.

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Рамзан Кадыров
Россия
Президент
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