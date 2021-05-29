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Политика

Прокуратура просит дравшемуся с ОМОНом чеченцу пять лет лишения свободы

Сергей Михневич
29 мая, 2021 14:21
1 мин
Сергей Михневич
29 мая, 2021 14:21
1 мин
Dmitry Golubovich/Global Look Press
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Обвинение запросило пять лет колонии общего режима студенту Сайд-Мухаммаду Джумаеву, устроившему драку с бойцами ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января.

«Хочу вас огорчить. Чуда не случилось, случился СУД. Хороших новостей нет. Прокурор запросила 5 лет колонии общего режима. Никакие доводы адвокатов и смягчающие обстоятельства в учет не взяла.

Судья огласит приговор в понедельник», - написала в Instagram его тетя.

Джумаеву предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Джумаева задержали утром 28 января, сразу после митинга в поддержку Алексея Навального. Видео, на котором он вступает в рукопашный бой, после акции 23 января появилось в соцсетях и стало «вирусным», передает РЕН ТВ.

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