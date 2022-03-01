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Политика
Рамзан Кадыров назвал цену жизни гибнущих в Украине российских солдат
1 марта, 2022 18:36
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Семьям погибших в Украине солдат РФ выплачивают по два миллиона рублей. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Он раскритиковал сообщения о том, что семьям погибших выплачивают по 11 тысяч.
«На самом деле в регионах семьи погибших военных получат по 1 млн рублей от Минобороны, и еще более 1 млн рублей они получат из федерального бюджета», - написал Кадыров.
Всю остальную информацию глава Чечни считает «бессовестной ложью», а распространяющих ее людей – «кончеными отморозками».
Напомним, Минобороны РФ в своих официальных сообщениях о численности погибших российских солдат не сообщает. Если считать по заявлениям от глав регионов, которые приносят соболезнования семьям, погибло не менее 14 военных, передаёт Znak.com.
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