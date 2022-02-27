Кадыров назвал Ходорковского «козлом» и «тупым провокатором» и заступился за Путина
«Настоящий КОЗЁЛ, а не просто предатель»: глава Чечни Рамзан Кадыров жестко отреагировал на высказывания Михаила Ходорковского.
Кадыров объяснил «тупому провокатору» с «театральной мордой», который «якобы переживает за других», что не надо пугать «и без того испуганных мирных жителей».
Российский президент Владимир Путин обеспечивает безопасность своего государства. «Россия держит ядерный арсенал только для самообороны», - подчеркнул Кадыров.
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Глава Чечни также отметил, что он «никогда не предлагал бомбить Украину». Вместо этого он лишь предложил ускорить ликвидацию бандеровцев и других террористических батальонов.
«Чувствуешь разницу, актёр трагикомедии и знаток грустной мимики?», - задал риторический вопрос Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее беглый олигарх Ходорковским, сидевший за хищение и неуплату налогов, обвинил Путина в подготовке к запуску ядерного оружия ракеты, а Кадырова – в предложении «бомбить» украинские города.