Журналисты рассказали подробности о пытках в ливийской тюрьме «Митига»

После того, как корреспонденты ФАН отправились в командировку в Ливию и узнали о судьбе незаконно удерживаемых россиян, издание не торопилось с обнародованием полученной информации. Только после того, как местные спецслужбы подтвердили установленные факты, а журналисты вернулись домой, материал о пытках в «Митиге» опубликовали.

Как выяснили журналисты, тюрьма контролируется бандитами из RADA. Неназванные источники рассказывали о бесчеловечных условиях в камерах, об издевательствах и пытках. Люди в страхе просят не упоминать их имена.

Один из источников рассказал о судьбе своего сына, который провел в «Митиге» 2 года. В специальном блоке для допросов, задержанных жестоко избивают. Например, могут подвесить и колотить трубой по всему телу. Другой любимый способ палачей добиться нужных показаний – весьма болезненные удары по пяткам. После таких экзекуций человек не может самостоятельно передвигаться.

Только после того, как арестант готов подписать то, что хотят тюремщики, его переводят в камеру, где дают еду и одежду. Там и записывают показания. Отказавшихся возвращают в пыточную.

В руки журналистов ФАН попала карта тюрмы, на которой помечено, где конкретно расположен злосчастный спецблок. Он находится в помещении для охраны около секторов 1 и 2.

Подробности читайте в материале ФАН.