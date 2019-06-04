Журналисты распространяют фейки о гибели митингующих в Хартуме
Журналисты распространяют фейки о гибели митингующих в Хартуме

Как западные и арабские СМИ пытаются дестабилизировать ситуацию в Судане

Силы быстрого реагирования и армейские подразделения предотвратили попытку дестабилизации политической ситуации в Хартуме. Военным пришлось провести специальную операцию в центре города, в результате которой им удалось изолировать провокаторов от общей массы протестующих и предотвратить эскалацию напряженности.

Как сообщают корреспонденты ФАН, 3 июня провокаторы попытались устроить беспорядки в центре города, призывая митингующих участвовать в этом. Напомним, палаточный лагерь протестующих располагается на площади перед комплексом зданий министерства обороны Судана в центре Хартума. В ряды демонстрантов попытались проникнуть подстрекатели, однако военные не дали им этого сделать. При этом агрессоры перекрывали главные улицы города и поджигали покрышки.

Чтобы подавить действия провокаторов, силовики разогнали людей с площади перед зданием Генштаба в Хартуме. При этом представитель переходного военного совета Судана Шамс ад-Дин Каббаши комментируя произошедшее отметил, что военные не применяли силу против протестующих.

Однако панарабский телеканал «Аль-Джазира» совершенно иначе сообщил о ситуации в Судане. Из репортажа их журналистов следует, что в ходе разгонов якобы погибли 9 человек. При этом даже сами сотрудники «Аль-Джазиры» сообщают, что сведения базируются на слухах из социальных сетей. Никаких вразумительных доказательств данной версии событий предоставлено не было.

Фейки стало тиражировать и британское информационное агентство ВВС News. Более того, в качестве иллюстрации СМИ использовало не актуальные снимки с места событий, а старые фотографии из фотобанка Agence France-Presse (AFP). При этом ни у «Аль-Джазиры», ни у ВВС News не было корреспондентов на месте в Хартуме и они не могли знать точную информацию.

В этой связи нельзя забывать, как западные и арабские страны спекулировали на протестных настроениях в Судане, искусственно раздувая огонь народного негодования. На текущий момент официальной информации о произошедшем в Хартуме, подтвержденной переходным военным советом Судана, нет. Это значит, что ситуация требует детального разбирательства.

Доцент Восточного факультета СПБГУ Игорь Герасимов, комментируя ситуацию в Судане, допустил, что сообщения ВВС News и «Аль-Джазиры» могут быть вбросами. Он подчеркнул, что не обладает полной информацией о произошедшем в суданской столице в понедельник, однако почерк событий очень похож на искусственные попытки дестабилизации. По словам эксперта, стоять за этими событиями могут как некоторые арабские, так и западные государства. 

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