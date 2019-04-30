Журналисты ФАН нашли следы западных «кукловодов» в Судане

Сегодня Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование об организации массовых протестов, приведших в итоге к свержению суданского президента. Корреспонденты издания смогли узнать новые подробности западного вмешательства в дела африканской страны.

Митинги начались в декабре прошлого года из-за недовольства местных жителей увеличением цены на хлеб. Президент Судана Омар аль-Башир проигнорировал рекомендации российских специалистов из Фонда защиты национальных ценностей, которые неоднократно предупреждали о возможной угрозе революции в стране.

Вскоре из-за действий провокаторов мирные митинги переросли в беспорядки и погромы. И, несмотря на то, что аль-Башир начал предпринимать попытки по улучшению социально-экономической ситуации в стране, дело для него всё равно закончилось отставкой. Местные жители искренне считают это своей заслугой, однако ФАН провел расследование, в котором узнал, кто в действительности стоит за событиями в Судане.

Как удалось выяснить корреспондентам издания, немаловажную роль в протестном движении сыграли США, Британия и другие страны Запада.

Среди прочих организовывать протесты им помогала партия «Суданский конгресс». Организацию нельзя назвать очень крупной, но при этом она обладает разветвленной структурой. Партия была создана на базе студенческих организаций. В 1985 году они принимали активное участие в массовых волнениях, которые привели к отставке президента Джаафара Нимейри.

Активисты «Суданского конгресса» проходят «тренинги по подготовке политических кадров» и посещают выездные семинары, проходящие в странах Европы. Организуют подобные мероприятия Westminster Foundation for Democracy (WFD) и Conflict Dynamics International (CDI).

Осенью 2018 года CDI опубликовало информацию, согласно которой в Судане для «реализации политических реформ» подготовили более 75 молодых людей. Скорее всего, большинство из них и стали провокаторами на мирных митингах.

Также корреспонденты ФАН нашли официальную группу партии в Фейсбуке. Как выяснилось, администраторами сообщества являются люди из разных стран. Среди них оказались люди из Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Австрии и Ирландии. Один модератор скрыл свое местоположение.

Это одна из множества нитей, ведущих к западным политтехнологам. На деле же их целый клубок. Подробности читайте в материале ФАН.