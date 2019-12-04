Две жизни комиссара Шлегеля

На днях в российских СМИ «взорвалась» информационная бомба — бывший депутат Госдумы РФ, экс-член генсовета «Единой России», некогда один из лидеров движения «Наши» Роберт Шлегель стал обладателем паспорта ФРГ и сейчас преспокойно живёт в Германии. На жизнь он зарабатывает, работая в немецком офисе швейцарской компании Acronis.

О своём «перевоплощении» в интервью «Коммерсанту» он говорит следующее: «Решение уйти из политики было принято мною довольно давно. Оно вызвано многими факторами, в том числе изменившимися к тому моменту взглядами и нежеланием продолжать «внутренний конфликт» на фоне общей эмоциональной усталости (выгорания) от этой формы деятельности».

Устав от политик господин Шлегель, воспользовался своим происхождением (он этнический немец) и получил гражданство ФРГ, сохранив при этом (на всякий случай) российский паспорт. Кто ж знает, что будет дальше! Вдруг период «выгорания» закончится, и Шлегель вернётся в отечественную политику, возглавив, например, новый «патриотический» проект, инициированный Администрацией президента.

Видимо, неслучайно он отказывается комментировать падение рейтинга «Единой России». В конце концов Шлегель ещё очень молод: 17 декабря 2019 года он будет праздновать свой 35-летний юбилей

Фигура Шлегеля появилась на политическом небосклоне России благодаря движению «Наши», где он во второй половине 2000-х годов занимал должности пресс-секретаря и федерального комиссара. «Наши» — пожалуй, один из самых одиозных молодёжных проектов Кремля. Его идейным вдохновителем и идеологом называют Владислава Суркова.

Напомним, данное движение появилось в 2005 году. За слишком бурное выражение своих патриотических чувств участников организации в народе прозвали «нашистами», хотя формально движение носило «антифашистский» характер.

Идейное содержание «Наших» сформулировал в начале 2005 года Василий Якеменко, ставший потом главой «Росмолодёжи». По его словам, «Наши» должны были противостоять «противоестественному союзу либералов и фашистов, западников и ультранационалистов, международных фондов и террористов», которых «скрепляет только одно — ненависть к Путину»

«Управляя страной в условиях экономического спада и вытеснения России на обочину мировой истории, они привыкли отступать, и им страшно дать приказ вперед. Вопрос единства России есть вопрос смены поколений лидеров. Наше поколение должно сменить у руля поколение пораженцев», — говорилось в манифесте движения.

Кто может поддержать подобный ура-патриотический запутинский угар? Либо не очень разумный человек, либо карьерист, который вливается в движение, рассматривая близость к Кремлю как способ для хорошего старта на пути во власть.

В «Наших» Шлегель занимался информационным обеспечением. В частности, он стал инициатором достаточно популярных агитационных видеороликов, дискредитирующих политику США посредством трансляции безумной конспирологической чепухи.

Вклад в развитие движения не остался без награды. В конце 2007 года Шлегель был избран в Госдуму, где стал членом комитета по информационной политике. В 2011 году он переизбрался ещё на один срок, продолжив в парламенте деятельность по регулированию Интернета и СМИ. В частности, в феврале 2012 года он направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить телеканал «Дождь» на предмет зарубежного финансирования.

Вершиной политической карьеры Шлегеля стал февраль 2016 года, когда он вошёл в состав генерального совета ЕР и возглавил комиссию партии по усилению международного блока. Но что же за время депутатства Шлегеля случилось с «Нашими»?

В 2008 году руководство движения объявило о переходе на «проектную деятельность». По сути, «Наши» начали распадаться на автономные организации, некоторые из них (как «СтопХам» и «Хрюши против») до сих проводят провокационные акции. Однако большая часть отпочковавшихся веток «нашизма», несмотря на громкие многообещающие названия («Наша армия», «Сталь», «Умная Россия», «Православный корпус»), были закрыты к 2014 году.

Феномен «Наших» Шлегель объясняет юношеским максимализмом. Дескать, в середине 2000-х годов он и его товарищи были молодыми и наивными. По его словам, мир вообще «довольно сложно устроен, в нём возможны разные вещи».

«К примеру, бывшие комсомольцы, которые становятся записными демократами, преступники, которые становятся монахами, оппозиционеры, которые становятся провластными кандидатами, и наоборот. Мы каждый живём свою собственную жизнь и имеем право выбирать», — рассуждает в интервью «Коммерсанту» Шлегель

Биография экс-федерального комиссара «Наших», а ныне — типичного немецкого бюргера Роберта Шлегеля как нельзя лучше вскрывает подлинное отношение государственной элиты РФ к патриотизму. Декларируемые любовь к Родине и верность «партийной линии» — лишь инструменты достижения корыстных эгоистических целей.

Как только «молодые лидеры России» или «большие дяди» в Кремле наигрываются в патриотизм, накопив достаточно средств на благополучную жизнь, они не брезгуют перебираться на ненавистный прежде Запад. А потом, как бы оправдываясь, рассказывают нам об «усталости» и праве человека менять свои убеждения. Вы держитесь тут!