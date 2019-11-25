Жестко, но справедливо: эксперт о видео с убийством террориста ИГ*

Действия ЧВК «Вагнера» по ликвидации террориста ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ), запечатленные на видео, являются необходимыми в условиях военного времени. Такое мнение выразил эксперт по безопасности Сергей Звонарёв. Он уверен, что борьба с терроризмом должна проходить решительно и без колебаний.

«И правильно сделали. Таких, как этот террорист, нужно давить без жалости. А то, что видео стало достоянием общественности, мне кажется неправильным. Это дело войны, такие случаи происходят на любой войне, сплошь и рядом – но они должны там же и оставаться. Это жестко – но это справедливо», - считает эксперт.

По словам Сергея Звонарёва, российские добровольцы в Сирии прекрасно были осведомлены о том, насколько коварны террористы «Исламского государства». И им пришлось пойти на крайнюю меру, чтобы обезопасить себя и своих товарищей.

«Нужно четко понимать, что террорист ИГИЛ – это крайне опасная и крайне хитрая бестия. Сегодня тебе кажется, что он смирился с поражением, затих и не предпринимает никаких действий. А завтра этот же самый боевик воткнет тебе нож в спину и уйдет в пустыню. На войне нет места жалости. И ребята из ЧВК «Вагнера» это понимают лучше других», - подчеркнул эксперт по безопасности.

Ранее в Сети была распространена видеозапись ликвидации террориста ИГ, проведенной бойцами ЧВК «Вагнера». Рассказ очевидца событий, прояснивший детали и подробности ликвидации, был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, российские добровольцы обнаружили неизвестного сирийца в пустыне. Впоследствии выяснилось, что этот человек является боевиком ИГИЛ и причастен к убийству пленного россиянина. В результате добровольцы приняли решение приговорить боевика к суровому наказанию в ответ на преступления террориста.

ИГ организация запрещена на территории России