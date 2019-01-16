Женщины в танке

В ближайшее время в России появится первый танковый экипаж, состоящий из представительниц прекрасного пола. Сейчас его формированием занимается дислоцированное в Бурятии мотострелковое соединение. Женщины-танкисты должны принять участие в конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

В сообщении Восточного военного округа (ВВО) говорится, что сейчас происходит отбор кандидаток на обучение искусству управления танком. За короткое время военнослужащим с косичками предстоит освоить специальности командира танка, наводчика-оператора, механика-водителя.

«Подготовка женских танковых экипажей будет проходить под руководством чемпионов международного этапа «Танковый биатлон-2018» — военнослужащих танкового соединения округа из Бурятии. Они поделятся с ними практическими навыками управления вооружением боевой машины, опытом преодоления препятствий», — уточняет пресс-служба ВВО.

«Девушки выбирают истребители»

Последние годы в основном с подачи Минобороны РФ в нашей стране набирает обороты феминизация армии. Например, в 2017 году состоялся первый набор девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (КВВАУЛ), в 2018 году — второй. Сейчас обучение лётным специальностям проходят 31 представительница слабого пола.

Девушек готовят к управлению транспортными самолётами «Ил» и «Ан», но в комментариях СМИ они утверждают, что мечтают сесть за штурвал боевых машин.

Причём желание курсанток не является плодом бурной фантазии, навеянной временами Великой Отечественной войны, когда существовали три женских авиационных полка. В октябре 2018 года начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что «почти все девушки выбирают истребители, хотя многие из них миниатюрные, хрупкие».

Минобороны пока не собирается допускать девушек к освоению штурмовиков, истребителей и бомбардировщиков, но голоса о том, что в этом нет ничего страшного, уже звучат.

«У девушек есть все шансы попасть в пилоты истребителей <...> Самолёт не признаёт никаких авторитетов, девушкам надо только учиться и соблюдать лётный закон. Сейчас Су-35 настолько прост, что нужно только точно отработать с автоматикой, и всё будет хорошо», — сказал в комментарии ТАСС экс-главком ВВС (2002—2007), Герой России Владимир Михайлов.

Вольно или невольно, но военное ведомство поддерживает энтузиазм слабого пола служить в Вооружённых силах. С 2016 года женщины-военнослужащие — неизменные участники Парада Победы на Красной площади.

«Женская тема» в контексте службы в армии и полиции достаточно активно педалируется федеральными СМИ, причём исключительно с положительной точки зрения. Благо для подобной пропаганды журналисты могут найти массу поводов. На обратную сторону службы женщин в ВС и силовых ведомствах практически никто не обращает внимание.

«У войны не женское лицо»

Единственный вооружённый конфликт, где наши женщины приняли массовое участие, это Великая Отечественная война. Совершенно справедливо прославляя храбрость и героизм слабого пола в период ВОВ, в России крайне мало говорят о том, что решение набирать женщин в армию, в том числе в боевые части, носило вынужденный характер, прежде всего, из-за чудовищных потерь мужского населения.

Все женщины (свыше 600 тысяч) в частях РККА служили как добровольцы. Причём представительницы прекрасной половины были не только санитарками и связистками. Женщины участвовали в боевых действиях как снайперы, лётчицы, разведчицы и обычные пехотинцы.

В СССР была развёрнута масштабная пропаганда подвигов, которые совершал слабый пол. Правда, после окончания ВОВ женщин, воевавших в одном полку с мужчинами, считали не героинями, а шлюхами. Об этом парадоксе очень красочно повествует знаменитая книга «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич.

Как мы уже говорили выше, участие женщин ВОВ носило вынужденный характер, и в РККА их не набирали по призыву. Но сам факт службы слабого пола на фронте не может быть поводом для национальной гордости. Женщины наравне с мужчинами испытывали не поддающиеся осмыслению физические перегрузки и терпели жуткие издевательства в плену.

Если бы командование РККА имело бы хоть минимальную возможность не набирать женщин в войска (по крайней мере, в боевые соединения), то в период ВОВ не было бы создано ни одной части, укомплектованной представительницами слабого пола. Некоторые российские историки и эксперты считают, что армейские командиры перегнули палку с обучением женщин военным специальностям, в частности, снайперскому ремеслу.

Советский Союз был вообще единственным государством, где женщины несли боевую вахту во время Второй мировой войны. Например, в нацистской армии на передовой не было ни одной женщины! Слабый пол не брали в вермахт и на заключительном этапе войны, когда Германия испытывала катастрофическую нехватку военнослужащих.

Более того, немецкие женщины не работали на фронте даже санитарками! Но неужели нацисты были таким гуманистами? Отнюдь. Отсутствию немецких женщин на передовой, в том числе в санитарных частях, существует вполне разумное объяснение.

У военных врачей до сих пор есть в ходу понятие «золотого часа» — короткого промежутка времени, когда бойца после ранения необходимо доставить на операционный стол. Совершенно очевидно, что мужчина с обязанностью эвакуации военнослужащего с поле боя справиться намного лучше, чем любая женщина. Использование мужчин в качестве санитаров помогло вермахту уменьшить количество безвозвратных потерь.

Ни в коем случае не нужно (упаси Бог!) умалять вклад советских женщин в разгром мирового нацизма. Однако российскому обществу необходимо рассказывать о причинах, которые побудили командование РККА позволить слабому полу служить в войсках. Также имеет смысл акцентировать внимание на том, что подобное положение дел было абсолютно ненормальным!

Но что же происходит в наши дни? Неужели наша страна готовится к войне, формируя лётные и танковые экипажи из представительниц прекрасной половины человечества? Почему служба женщин в войсках опять популяризируется?

На самом деле женщины нужны армии, но на должностях, не связанных с ежедневным стрессом, физическими перегрузками и с управлением военной техникой.

Слабый пол вполне может проявить свои лучшие качества, делая карьеру в медицинских, финансовых и аналитических службах. Например, в западных государствах женщины нередко занимают должность министра обороны. Поэтому, чтобы достойно служить Родине, нашим прекрасным женщинам необязательно осваивать управление танками и самолётами.

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