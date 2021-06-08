Из-за рейтингов Дмитрия Медведева Кремль обсудил поход «Единой России» в Госдуму без тяжеловеса
Кремль рассматривает вариант похода «Единой России» на выборы в Госдуму без политического тяжеловеса Дмитрия Медведева во главе. Предвыборный список могут возглавить несколько человек.
Это основной сценарий, который обсуждается в Кремле. По данным пяти близких к администрации президента источников, варианты федеральной части списка рассматриваются на основании соцопросов.
Вариант, что список возглавит президент России Владимир Путин, маловероятен, пишет РБК. Финального решения, сколько человек окажется в федеральной части списка, тоже нет. По закону, их может быть до 15-ти.
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения от 31 мая, Медведеву доверяют 23,3% опрошенных, не доверяют - 66,6%.
В 2003 году партию вела на выборы тройка политиков: Борис Грызлов, Сергей Шойгу и Юрий Лужков. В 2007-м список возглавил Владимир Путин, а в 2011-м и 2016-м годах - Дмитрий Медведев.