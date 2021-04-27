Из-за происходящего в соседнем Афганистане Таджикистан пошел на соглашение с Россией

Политика

В контексте обострения ситуации в соседнем Афганистане Таджикистан договорился с Россией создать объединенную систему ПВО. Соответствующее соглашение подписали министры обороны двух стран Шерали Мирзо и Сергей Шойгу.

На переговорах глава Минобороны России заявил, что решение повысит надежность охраны государственной границы. Соглашение предполагает, что страны будут обмениваться между собой данными на уровне систем ПВО и штабов, а также действовать сообща.

Военный эксперт Александр Гольц объяснил телеканалу «360», как будет работать объединенная система. В частности, если Таджикистан зафиксирует вражеский самолет, направляющийся к границе, он даст его на слежение России. После этого будет принято решение, что с ним делать.

Гольц не видит смысла в объединении - по его мнению, угрозы Таджикистану исходят не в воздушном пространстве. Создание единой системы ПВО он расценил как знак доверия и расположения.

В страну начинают стягиваться группировки международного терроризма. Все он нацелены на движение в Россию через Таджикистан. В связи с этим важно защищать таджикские границы.м США и странами НАТО своих войск из А фганистана страна будет полностью оголена и останется в руках террористов.

В страну начинают стягиваться группировки международного терроризма. Все они нацелены на движение в Россию через Таджикистан. В связи с этим важно защищать таджикские границы, заключил эксперт.

Ранее Шойгу заявил, что Россия и Таджикистан отрабатывают совместное отражение угроз.