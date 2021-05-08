Известный телеведущий заявил о стыде перед Грузией. «Отечество как дворовая шпана»

Политика

Российский журналист Михаил Кожухов признался в «стыде» за Россию, которая, по его словам, относится к Грузии «как дворовая шпана».

«В Грузии испытываешь чувство двойного стыда. Во-первых, за себя – перед веселыми, легкими, чудесными людьми, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство. Во-вторых, стыд за Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана», – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Пост за несколько часов собрал несколько тысяч возмущенных комментариев. На публикацию отреагировала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Как же утомили мнения некоторых российских интеллигентов об обиженной Россией Грузии... А давайте немного поговорим о Грузии, проданной за галстуки американцам, а теперь еще и туркам?», - написала Канделаки.

Михаил Кожухов был пресс-секретарем президента России Владимира Путина в бытность его работы председателем правительства. Он проработал на этой должности с ноября 1999 по январь 2000 года. Также Кожухов известен как создатель и ведущий ряда тревел-шоу на отечественном телевидении, пишет «Взгляд.ру».