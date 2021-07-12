Новости – Политика
Политика
Известный оппозиционный политик ушел с руководящего поста в Москве
12 июля, 2021 11:16
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Руководивший муниципальным округом московского района «Красносельский» Илья Яшин сложил с себя полномочия.
Причиной подобного шага политик назвал запрет на участие в довыборах в Мосгордуму. В избирательной комиссии и суде мотивировали невозможность баллотироваться причастностью Яшина к поддержке экстремистских организаций.
Как передает ТАСС, политик намерен подавать апелляцию на судебное решение, однако, на данный момент он видит целесообразным дать возглавить муниципалитет человеку «который и поведет команду независимых кандидатов на следующие выборы».
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