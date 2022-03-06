Новости – Политика
Политика
Израиль впервые выступил посредником между Россией и Западом
6 марта, 2022 13:46
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Ilia Varlamov/Russian Look
Сразу же после окончания встречи Нафтали Беннета с Владимиром Путиным израильский премьер обсудил ее с канцлером Германии Шольцом.
В ходе общения главы Израиля Нафтали Беннета и канцлера ФРГ Олафа Шольца собеседники обсудили результаты встречи Беннета и Путина, которая состоялась днем раньше.
Израильский премьер-министр сообщил принципиальную позицию российского президента, после чего оба лидера договорились «работать изо всех сил» для «завершения конфликта», - приводит «Lenta.ru» слова официального представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта.
Также сообщается, что премьер-министр Израиля вышел на связь с президентом Украины Владимиром Зеленским и еще раз обсудил перспективы выхода из кризисной ситуации на Украине.
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