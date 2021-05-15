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Политика
Израиль ударом ракет разрушил здание в Газе с офисами международных СМИ
15 мая, 2021 16:13
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Daniil Ivanov/Global Look Press
Авиаудар, нанесенный Израилем по сектору Газа, привел к обрушению 15-этажного здания «Аль-Джала», где располагались офисы международных СМИ.
Перед этим Израиль сделал предупреждение, что в течение часа атакует здание с офисами телеканала Al-Jazeera и других международных СМИ в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что в пригороде Тель-Авива один человек погиб в результате обстрела центрального района Израиля из сектора Газа, пишет «Московский комсомолец».
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