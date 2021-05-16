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Политика
«Израиль так же поддерживал Украину». В Киеве провели акцию в поддержку
16 мая, 2021 18:22
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Pixabay
Ситуация в Израиле напоминает конфликт на Донбассе, бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Берёза. Акция в поддержку Израиля проходит в Киеве у посольства России. На митинге находятся около 20 человек.
«Мы хотим, чтоб Израиль увидел, как мы поддерживаем его, и мы хотим, чтоб Израиль так же поддерживал Украину», - заявил Берёза.
Напомним, в Израиле и Палестине обострение ситуации произошло 10 мая. Военные Палестины наносят ракетные удары по израильской территории, а израильтяне используют самолёты.
В Секторе Газа минздрав Палестины заявил о 202 погибших, множество зданий разрушено. Правительство Израиля сообщает о десяти жертвах конфликта, пишет РИА «Новости».
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