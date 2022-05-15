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Политика
Израиль провернул многоходовку с поставкой Украине противокорабельных ракет
15 мая, 2022 13:05
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Pixabay
Израиль согласился поставить Украине противокорабельные ракеты Blue Spear 5G SSM.
Это дозвуковая ракета, соответствующая по характеристикам украинскому «Нептуну». В связи с этим возникает вопрос о необходимости поставок Киеву израильских противокорабельных систем.
Возможно, у Украины кончились «Нептуны» или они вовсе не украинские.
Примечательно, что поставки израильских ракет будет осуществляться не из Израиля, а из Эстонии, куда они были поставлены ранее. Сейчас Иерусалим лишь разрешил их передачу третьей стране.
Израильские ракеты в Эстонию были поставлены в 2021 году, задолго то российской военной спецоперации, а сейчас они обходным путем попадут на Украину, что наводит на определенные мысли, сообщает телеграм-канал «Объясняет Readovka».
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