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Политика

«Израиль перешел все границы». В Турции призвали отправить войска в поддержку Палестины

Сергей Михневич
15 мая, 2021 18:06
1 мин
Сергей Михневич
15 мая, 2021 18:06
1 мин
Anton Belitsky/Global Look Press
Anton Belitsky/Global Look Press

В Анкаре у резиденции израильского посла собралось несколько тысяч человек. Участники митинга осудили Израиль за атаки в Восточном Иерусалиме и секторе Газа и призвали к военному вмешательству Турции в палестино-израильский конфликт.

«Ожидаем, что Турция, которая больше всех возвышает голос в защиту палестинцев, защитит их и наши святыни в Иерусалиме не только на словах», - сказал один из демонстрантов.

Ранее глава страны Реджеп Эрдоган заявил, что Турция приступает к поддержке палестинцев в Иерусалиме, передает радио Sputnik.

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