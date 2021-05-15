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Политика
«Израиль перешел все границы». В Турции призвали отправить войска в поддержку Палестины
15 мая, 2021 18:06
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Anton Belitsky/Global Look Press
В Анкаре у резиденции израильского посла собралось несколько тысяч человек. Участники митинга осудили Израиль за атаки в Восточном Иерусалиме и секторе Газа и призвали к военному вмешательству Турции в палестино-израильский конфликт.
«Ожидаем, что Турция, которая больше всех возвышает голос в защиту палестинцев, защитит их и наши святыни в Иерусалиме не только на словах», - сказал один из демонстрантов.
Ранее глава страны Реджеп Эрдоган заявил, что Турция приступает к поддержке палестинцев в Иерусалиме, передает радио Sputnik.
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