«Израиль перешел все границы». В Турции призвали отправить войска в поддержку Палестины

Политика

В Анкаре у резиденции израильского посла собралось несколько тысяч человек. Участники митинга осудили Израиль за атаки в Восточном Иерусалиме и секторе Газа и призвали к военному вмешательству Турции в палестино-израильский конфликт.

«Ожидаем, что Турция, которая больше всех возвышает голос в защиту палестинцев, защитит их и наши святыни в Иерусалиме не только на словах», - сказал один из демонстрантов.

Ранее глава страны Реджеп Эрдоган заявил, что Турция приступает к поддержке палестинцев в Иерусалиме, передает радио Sputnik.