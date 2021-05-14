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Политика
Израиль будет «бить» по сектору Газа до наступления мира и безопасности
14 мая, 2021 04:22
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Mahmoud Khattab/Keystone Press Agency
Израильская армия приступает к воздушной и наземной операции против сектора Газа.
Премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что операция продлится до тех пор, пока не будут восстановлены мир и безопасность в стране, написал он в Twitter.
Ранее израильские Вооруженные силы призвали на службу порядка 5 тысяч резервистов. Они должны укрепить военные подразделения на время спецоперации «Стражи Стены» направленной против палестинских исламистов.
Очередное обострение военного конфликта между Израилем и контролирующими сектор Газа палестинскими движениями «Хамас» и «Исламский джихад» начался 10 мая.
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