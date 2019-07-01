Избиратели требуют наказать сотрудников штаба Навального за беспредел на выборах в Мосгордуму

Во время кампании по сбору подписей в Москве разразилось сразу несколько скандалов с фальсификациями документов в поддержку оппозиционных кандидатов. Фактически ежедневно появляются вбросы о том, как одни либералы «рисуют» подписи за других, чтобы подставить.

Напомним, выборы в МГД состоятся 8 сентября. На 45 мандатов претендует почти 200 кандидатов: примерно по 4 человека на 1 депутатское кресло.

Из-за высокой конкуренции и желания пробиться во власть оппозиционные кандидаты, в особенности от команды Навального, используют «грязные технологии».

Сам Алексей в предвыборной гонке не участвует, но активно поддерживает юриста так называемого «ФБК» Любовь Соболь. Примечательно, что ей блогер оказывал лишь информационную поддержку, так как предпочел вместо реальной помощи своему кандидату роскошный отдых в Италии.

Тем не менее, масштабной травлей в Интернете ОПГ Навального вынудила Нюту Федермессер отказаться от участия в выборах, хотя она была лидером в 43-м округе. Казалось, что Любови Соболь дорога расчищена, но буквально на днях появился ролик, где за юристку «рисуют» подписи. Этим занималась группировка навальнистов в арендованной квартире в Москве.

https://www.youtube.com/watch?v=mVBdlVtQQqM

В субботу подозреваемых в подделке подписей за Соболь арестовали. В ходе обыска у них были найдены агитационные листовки и подписные листы. После разоблачения Алексей Навальный устроил в Сети настоящую информационную войну. Первым под удар попал главный оппонент Соболь по 43-му округу Сергей Митрохин.

Ранее Волков обвинил кандидата от «Яблока» в организации фабрики по подделке подписей за себя и других кандидатов. Он также настоял, чтобы Митрохин добровольно отказался от участия в выборах. Затем в Телеграме растиражировали новость, что экс-работник штаба Яшина Сергей Бочаров якобы «рисовал» подписи за семейство Гудковых. Эту историю активно поддерживала Любовь Соболь.

Остановить разразившийся беспредел, похоже, придется московским властям. По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, нарушители закона обязательно должны быть наказаны, и инструменты для этого имеются.

Он считает, что ролики с фальсификациями нужно отправить в МВД для проверки. По словам Федорова, у него есть конкретные примеры, когда кандидаты фальсифицируют фальсификации - якобы подделывают подписи, хотя на самом деле этого не делают. Именно поэтому нужно проверять всех.

Как заявил представитель московского отделения «Яблока» Максим Кац, после скандалов с фальсификациями подписные листы будут тщательно проверять, а власти разберутся в произошедшем.