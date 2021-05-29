Из ЕС в обход Беларуси. Россия разрешила еще одному рейсу Austrian Airlines облететь страну

Политика

Россия начала принимать рейсы, летящие в обход Беларуси. Так, очередной субботний рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение на выполнение полета из Вены в Москву.

Маршрут был скорректирован таким образом, чтобы не проходить через воздушное пространство Беларуси.

«Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке», - цитирует слова представителя компании ТАСС.

В компании считают, что дальнейшие рейсы будут также получать разрешение на ежедневной основе.