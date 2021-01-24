Политика

Из московских клиник отпустили всех пострадавших во время вчерашних протестов, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. Всего по итогам акции к медикам обратились 29 человек, всех их осмотрели, оказали необходимую помощь и отправили домой.

«Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», - цитирует департамент Коммерсантъ.

Несогласованные акции против ареста Алексея Навального прошли по всей стране 23 января. В столице приняли участие по разным данным от 15 до 50 тысяч человек. Около 3500 тысяч протестующих по всей стране были задержаны.