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Из столичных больниц отпустили всех 29 пострадавших на акции

Сергей Михневич
24 января, 2021 13:59
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 13:59
1 мин
Из столичных больниц отпустили всех 29 пострадавших на акции
Pixabay

Из московских клиник отпустили всех пострадавших во время вчерашних протестов, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. Всего по итогам акции к медикам обратились 29 человек, всех их осмотрели, оказали необходимую помощь и отправили домой.

«Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», - цитирует департамент Коммерсантъ.

Несогласованные акции против ареста Алексея Навального прошли по всей стране 23 января. В столице приняли участие по разным данным от 15 до 50 тысяч человек. Около 3500 тысяч протестующих по всей стране были задержаны.

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