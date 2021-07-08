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Политика
Из ниоткуда возникшие перед приездом Путина проблемы с алиментами у сторонника Навального внезапно исчезли
8 июля, 2021 15:41
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Фото: Flickr
В Кемерово Заводской районный суд отменил арест бывшему руководителю местного штаба Алексея Навального* Станиславу Калинченко, назначенный якобы за неуплату алиментов.
Как сообщает «Медиазона», 10 суток активист получил прямо перед визитом в Кемерово президента страны Владимира Путина. После отъезда главы государства из города, рассматривая апелляционную жалобу защиты Калинченко, судья никаких проблем с алиментами у активиста не обнаружила и отменила решение об аресте.
*Штабы Алексея Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.
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