Из фракции партии Владимира Зеленского исключён «любящий» Александра Лукашенко депутат

Политика

Украинский депутат Евгений Шевченко, не раз встречавшийся с президентом Беларуси Александром Лукашенко, исключён из фракции правящей партии «Слуга народа».

Известно, что такое решение принято большинством голосов.

«Собраны все необходимые подписи. Вскоре документы будут переданы руководству Верховной Рады для объявления в зале», — сообщают в пресс-службе партии президента Украины Владимира Зеленского.

К слову, Шевченко уже прокомментировал данное событие.

«Наконец-то меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдём своим путём. А эти соросята угробят страну и Президента окончательно», — написал он в своём Facebook-аккаунте.