Из документов Еврокомиссии стало известно о неготовности Европы к обороне городов при военном конфликте
Страны Евросоюза не готовы к обороне городов и объектов инфраструктуры в случае военного конфликта. Это следует из документов Еврокомиссии, в которых приводится анализ обороноспособности Европы в связи со спецоперацией России на Украине.
Брюссель пришел к неутешительным выводам: в Европе слабая противовоздушная оборона, не хватает вооружения, нет достаточных мощностей для его производства. При военном конфликте произойдут проблемы с логистикой, у солдат не будет зашифрованной спутниковой связи с европейским покрытием, пишет El Pais.
В связи с поставкой боеприпасов на Украину Европа столкнулась с их нехваткой. В документе делается вывод, что негативные последствия - результат низких расходов на оборону.
Спецоперация России на Украине длится 79-й день - с 24 февраля. Ее цель - защита мирного населения Донбасса. Запад с началом конфликта начал поставки оружия украинскому народу.
На днях президент США Джозеф Байден подписал закон о ленд-лизе. Он упрощает процедуру передачи вооружения Украине: помощь будет оказываться быстрее и без стандартных бюрократических процедур. Программу ленд-лиза не использовали со времен Второй мировой войны.