Иван Жданов не придет на инициированные им заседания суда
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Иван Жданов не придет на инициированные им заседания суда

Директор ФБК призывал сторонников на несанкционированные уличные акции

Директор Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидат в депутаты Московской городской думы Иван Жданов заявил, что не явится на заседания в Мосгорсуде и Верховном суде РФ. При этом оба слушания проводятся по инициативе самого Жданова. 

«У меня сегодня два суда, оба в 14.00. Один МГС, где обжалуется мой 10-суточный арест, второй – Верховный суд, где обжалуется отказ в моей регистрации в качестве кандидата в МГД. Но меня на них не будет. Не потому что меня на них не повезут, как не повезли на апелляцию по первому аресту, а потому что с этими судами мне все понятно. Я не хочу на них идти, нет никаких иллюзий», – написал политик на своей странице в Facebook.

Иван Жданов уже не в первый раз демонстрирует сомнительное для юриста поведение. В ходе подписной кампании для регистрации кандидатом в Мосгордуму в июне этого года директор ФБК с группой сторонников вопреки законодательному запрету агитировал в Городской поликлинике №45 в разгар рабочего дня. Неявка на инициированный им же суд также бросит тень на профессиональные качества Жданова.

Ранее СМИ сообщали, что отец директора ФБК Юрий Жданов может быть причастен к финансовым махинациям. В частности, его подозревали в оплате обучения сына в Московской государственной юридической академии за счет бюджетных средств Нарьян-Мара в его бытность заместителем мэра этого города. Также Жданова обвиняли в растрате партийной кассы ненецкого отделения «Справедливой России». Дело было закрыто за истечением срока давности. В отношении самого Ивана Жданова в 2016 году возбуждали дело в связи с уклонением от призыва на воинскую службу.

Напомним, Иван Жданов шел на выборы в Мосгордуму от 8-ого избирательного округа (районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол) в составе Команды Навального. Он не смог сдать в Мосгорсуд подписи надлежащего качества 3% избирателей округа, как того требует закон для самовыдвиженцев и представителей непарламентских партий. В результате Жданову было отказано в регистрации на выборах. Вместе с другими не допущенными кандидатами от оппозиции директор ФБК призвал своих сторонников на несанкционированные уличные акции в Москве. За нарушение закона Жданов был арестован на 15 суток. В настоящее время он уже отпущен на свободу.  

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

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