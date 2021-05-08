Итоговое коммюнике России и Китая «поставило» Японию в чрезвычайно опасное положение

Политика

В Японии обеспокоились итоговым коммюнике России и Китая после встречи глав МИД G7 в Великобритании. Настороженность вызвало заявление, что Москва и Пекин - «самые большие угрозы для мира».

Эти слова очень напугали японцев. Читатели портала Yahoo News Japan отмечают: «Если случится военный конфликт, Япония окажется в чрезвычайно опасной ситуации и вряд ли выберется из нее».

Они указывают на расположение страны между Китаем Россией: несмотря на то, что между ними море, Япония оказывается «зажата». Если Китай и Россия начнут тесное сотрудничество, то страна будет «в очень трудном положении», пишут посетители сайта.

Некоторые отмечают, что пока «грозные заявления больше на бумаге».