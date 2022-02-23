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Политика
Италия отказалась от контактов с Россией на уровне руководства
23 февраля, 2022 15:59
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Youtube / Ruptly
В настоящее время Италия не видит возможности для двусторонних контактов с Россией на уровне руководства. Прежде РФ должна продемонстрировать снижение напряжения. Об этом заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
Он пояснил, что Италия ведет работу для дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины. При этом с Россией контакты пока выглядят невозможными.
«Но считаем, что не может быть двусторонних контактов с руководством РФ до тех пор, пока не будет сигналов [от Москвы] снижения напряжения«, — заявил министр.
По его словам, подобная линия в отношениях с РФ была согласована с партнёрами и союзниками по ЕС, передаёт «ТАСС».
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