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Источники в спецслужбе сообщили о смене директора ФСО. Дело в скандалах?

Лилия Караева
15 января, 2021 10:42
1 мин
Дмитрий Кочнев
Fso.gov.ru

В ближайшее время свой пост покинет директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев. Об этом сообщили источники в спецслужбе.

Собеседники уточнили, что кадровые перестановки не связаны со скандалами. Им известно, что Кочнев перейдет на работу в ФСБ.

Заявление об уходе уже написано. Временно исполняющим дела директора ФСО назначен первый замдиректора Олег Климентьев.

Как пишет «Российская газета», новым директором ФСО, скорее всего, назначат руководителя службы безопасности президента Алексея Рубежного.

Кочнев был директором ФСО с 2016 года.

В ноябре и декабре 2020 года произошли два суицида в рядах ФСО. Сначала на территории Кремля покончил с собой сотрудник из личной охраны президента. В декабре под окнами многоэтажки нашли второго мертвого сотрудника.

Ранее сообщалось об увольнении главы ГИБДД Москвы Юрия Дроганова. Причиной отставки называлось то, что московские гаишники передавали секретные маршруты первых лиц государства через мессенджер WhatsApp.

темы
ФСО
Директор
отставка
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