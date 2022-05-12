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Политика
Источники в разведке заявили о потере Россией еще одного корабля в Черном море
12 мая, 2022 14:14
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Kremlin Pool/Global Look Press
Россия могла потерять еще один корабль в Черном море. Источники в разведке заявили, что РФ лишилась судна тылового обеспечения проекта 23120.
Об этом сообщает 24 канал. По его данным, у России только два таких корабля - «Всеволод Бобров» и «Эльбрус».
Ранее РФ потеряла ракетный крейсер «Москва». 14 апреля Минобороны России сообщило, что судно затонуло во время буксировки. Этому предшествовали пожар и детонация боеприпасов.
Крейсер называли самой дорогой потерей России в спецоперации.
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