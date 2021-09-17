Источник узнал о подготовке визита в Москву политика из «черного списка» российских властей
Американский дипломат из «черного списка» российских властей Виктория Нуланд может посетить Москву в ноябре. С весны она работает в должности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Нуланд «нужна» для обсуждения Украины - региона, которым она плотно занималась при Бараке Обаме.
О возможном визите «запрещенного» политика из США написало издание «Коммерсантъ», узнавшее об обсуждении от источников в Вашингтоне и Москве. В переговорах стран фигурирует ноябрь, но точная дата не называется.
Собеседники Нуланд в России известны. Это заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко, а также куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак.
В 2019 году Нуланд не дали российскую визу. Выяснилось, что российские политики внесли ее в «черный список». Повод - введение персональных санкций со стороны США в отношении российских физлиц.