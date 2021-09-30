Истерика в Елисейском дворце: российская ЧВК сотрудничает с бывшими колониями Франции
Провал французской миротворческой миссии «Бархан», а также договоренности властей Мали с «ЧВК Вагнера» стали ощутимым ударом по амбициям Парижа в Африке. Реакцию Франции на сложившуюся ситуацию оценил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
По его мнению, причина недовольства Елисейского дворца кроется в участившихся «приступах колониализма»:
«Любые игроки, которых Париж считает посторонними, воспринимаются там в штыки – своего рода “приступы колониализма”. Ранее такую же истерику у них вызвало появление сотрудников российской компании в ЦАР».
Сергей Федоров считает, что успехи ЧВК доказывают эффективность работы подобных структур. Для дальнейшего успешного развития этого направления необходимо содействие.
Помимо Мали, «вагнеровцы» отметились активностью в других странах Африки. В соцсетях появились фотографии колонны военной техники, вышедшей из ливийской Джуфры. Россияне, по мнению местных комментаторов, перебрасывают силы к южным границам страны для противодействия группировкам радикалов.