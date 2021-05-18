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Испугавшийся свержения Ким Чен Ын объявил вне закона рваные джинсы и ограничил перечень разрешенных стрижек

Лилия Караева
18 мая, 2021 14:51
1 мин
Лилия Караева
18 мая, 2021 14:51
1 мин
Ким Чен Ын
Aleksander Safronov/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын испугался свержения режима и принял меры. Он запретил проявление индивидуализма во внешнем виде и объявил вне закона джинсы скинни и рваные джинсы.

Кроме этого, северокорейский лидер ограничил перечень разрешенных стрижек. В экстравагантных прическах и одежде Ким Чен Ын увидел угрозу общественному строю.

Опасаясь краха своего режима, Ким Чен Ын издал декрет, согласно которому люди, следующие причудливой и вызывающей моде, будут направляться в трудовые лагеря, пишет Daily Mirror.

Ранее Ким Чен Ын был взбешен листовками с порноснимками своей жены Ли Соль Чжу.

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Ким Чен Ын
КНДР
Джинсы
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Свержение
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