Испания «проводила» в Россию задолжавшего 3 млрд рублей бизнесмена

Политика

Испания экстрадировала в Россию предпринимателя Андрея Кушуля, который был объявлен в международный розыск по обвинению в неуплате налогов.

Бизнесмен в 2011–2016 годах возглавлял петербургскую компанию, занимавшуюся импортом снегоходов и гидроциклов. Кушуль вместе с соучастниками подделывал бухгалтерскую и финансовую отчетность, что позволило уклониться от уплаты налогов. Общий ущерб федеральному бюджету России превышает 3 млрд руб.

Из-за этого россиянин был объявлен в международный розыск, а в 2019 году его задержали в Испании, сообщает РБК.

Как сообщалось, Федеральная налоговая служба сообщила, что в ведомстве появится специализированная налоговая инспекция, которая будет работать с россиянами чей доход превышает 500 млн рублей в год.

ФНС пояснила, что инспекция появится в структуре ведомства. Она заработает с 1 февраля текущего года и будет работать по «крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам».