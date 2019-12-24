Центральное управление США и исламизация Афганистана

40 лет назад Минобороны СССР утвердило директиву, которая санкционировала ввод войск в Афганистан. 24 декабря 1979 года советские соединения, располагавшиеся в Средней Азии, получили приказ начать марш в сторону Демократической республики Афганистан (ДРА).

Части армии СССР входили в республику по трём маршрутам. Из Туркмении выдвинулась 5-я гвардейская мотострелковая дивизия, из Узбекистана — 108-я мотострелковая Невельская дивизия, из Киргизии — 860-й отдельный мотострелковый Псковский полк. Транспортной авиацией была переброшена 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) занял Кабул, Файзабад (провинция Бадахшан) и Шинданд (провинция Герат). Ввод войск позволил обеспечить мирный переворот в ДРА. У руля молодого социалистического государства встал подконтрольный Москве Бабрак Кармаль

Процедура переброски армейских частей сопровождалась многочисленными трудностями из крайне сложного рельефа, суровых природно-климатических условий, отсутствия необходимой инфраструктуры и спецтехники.

Например, 25 декабря 1979 года переправа через Амударью 108-я мотострелковой дивизии проходила через построенный инженерными войсками понтонный мост. 10 января 1980 года военнослужащие 860-го полка были вынуждены форсировать ледяную зимнюю реку вброд, оставив танки, артиллерию и некоторую часть транспорта на берегу.

Очень тяжело советские солдаты и советская техника переносили высокогорье. Военнослужащие не прошли перед отправкой в ДРА необходимый курс адаптации к непривычным климатическим условиям, хотя ранее медики Минобороны провели исследование по влиянию условий горной местности на неподготовленный человеческий организм и выработали методику акклиматизации.

На марше сказывалось отсутствие приспособленной для горной местности техники и мощных тягачей. Советские машины порой отказывались подниматься по крутым горным склонам, что уж говорить о простых неподготовленных солдатах. Все введённые из Средней Азии соединения были, как говорят в армии, «бумажными», то есть состояли из приписных — гражданских, подлежащих призыву в конкретные воинские части в случае войны (на Западе аналогом приписного состава являются резервисты).

Негативное влияние на боеспособность контингента оказывал этнический состав введённых частей. Первые месяцы костяк ОКСВ состоял из представителей мусульманских народов СССР, который отличались слабой выучкой и дисциплиной. В Москве считали, что выходцы из Средней Азии быстро поладят с местными (почти половина населения Кабула состояла из таджиков). Однако ставка на этническое родство и «интернациональную дружбу» оказалась неверной

Как следствие во второй половине 1980-х годов приписников из Средней Азии пришлось в спешном порядке менять на срочников из РСФСР, Украины и Белоруссии. Благодаря этому была значительно повышена боеготовность ОКСВ.

Перед началом афганской кампании в Средней Азии не было ни одного укомплектованного по штатам военного времени формирования. Офицеров и солдат набирали буквально за несколько дней. Неорганизованность в мобилизации войск трудно объяснить разумными причинами, так как идея отправки контингента в ДРА гуляла по кремлёвским кабинетам как минимум с момента апрельской революции 1978 года.

За этот период без проблем можно было отмобилизовать и спокойно подготовить десятки боеспособных частей. Скорее всего, поспешная отправка слабо подготовленных войск в Афганистан — следствие недооценки военно-политических рисков и угроз, с которыми уже в первые месяцы пребывания столкнулся ОКСВ.

Ввод советских войск в ДРА обошёлся без серьёзных боестолкновений. Например, 108-я мотострелковая дивизия без единого выстрела расквартировалась в Кабуле. Однако ситуация начала стремительно меняться из-за мощнейшей исламистской пропаганды среди местного населения, а также отторжения народами Афганистана навязываемой социалистической идеологии.

Учение Ленина и Маркса было объективно чуждо афганцам, причём не только по причине его атеистичности. В ДРА не было рабоче-крестьянского класса — социальной опоры социалистического строя. Большая часть населения вела традиционный образ жизни, связанный с непроизводительным сельским хозяйством и ремесленничеством

Афганистан, по сути, находился на средневековом уровне общественно-экономического развития. Это обстоятельство явно не учитывало ЦК Политбюро, принявшее 12 декабря 1979 года решение об оказании прямой военной помощи ДРА.

Безусловно, ситуация в Афганистане имела важное значение для обороноспособности южных рубежей СССР. Москва стремилась нивелировать в ДРА возраставшее влияние США и (тогда враждебного) Китая. СССР было известно, что американская военная разведка работала в Афганистане с середины 1979 года. Активную помощь Штатам оказывал Пакистан, стремившийся утвердить в соседней республике исламистский режим.

Естественно, что активность КНР, ЦРУ и исламизация афганского общества объективно противоречили интересам Москвы. Однако стоило ли руководству СССР принимать столь радикальные меры, которые к тому же спровоцировали масштабную военную поддержку моджахедам со стороны десятков стран мира. Главными «донорами» бандформирований выступали США, Китай, Пакистан, страны Персидского залива и Европы.

В своих воспоминаниях советские генералы солидарны в том, что СССР не следовало вводить войска в Афганистан. В то же время они указывают на то, что миссия в ДРА изначально не предполагала ведения боевых действий. Москва рассчитывала воевать ресурсами правительственной армии, ограничиваясь охраной стратегически важных объектов и обучением местных силовиков

Однако советское руководство, затуманенное марксистско-ленинскими догмами, не предусмотрело, что правительственные войска ДРА представляли собой немотивированное и плохо обученное войско с очень невысоким потенциалом к совершенствованию в принципе. Львиную долю грязной работы пришлось делать советским солдатам, что естественно привело к достаточно большим потерям. И подобное развитие ситуации можно было предсказать, опустив идеологические ценности.

Кроме того, ввод войск и втягивание СССР в вооружённый конфликт вызвал резко отрицательную реакцию в огромном количестве стран. Это был мощный удар по имиджу Москвы как радетеля национально-освободительного движения. В глазах мирового общественного мнения исламисты (не составлявшие большинства населения ДРА) превратились в борцов за независимость.

Но хуже всего оказалась ситуация внутри СССР. Во второй половине 1980-х годов в Союзе зародилось активное антивоенное движение с перегибами в сторону пораженчества и пацифизма. В 10-летнюю годовщину ввода войск в ДРА, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов СССР принял постановление № 982-1 «О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.».

В документе сообщалось, что «интернациональный долг», который выполняли наши войска, заслуживает «морального и политического осуждения». Для ветеранов Афганистана постановление Съезда народных депутатов стало грубейшим оскорблением. Такова была благодарность горбачёвского государства. Титаническая работа, которую выполнял советский контингент в ДРА, была признана бессмысленной и ущербной

Слава богу, что спустя 40 лет ветераны Афганистана могут вновь с гордостью и одновременно горечью в голосе сказать: «Я был на той войне». Прошедшие службу в ОКСВ совершали каждодневные подвиги и заслужили уважения современников и потомков. Наши «афганцы» не должны нести ответственность за неправильные политические решения. Они выполняли свой воинский долг.