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Искусственный интеллект вытеснит российских военных

Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 11:18
2 мин
Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 11:18
2 мин
Globallookpress
Globallookpress

В текущем году в Вооруженных силах России произойдут серьезные изменения. По словам министра обороны страны и генерала армии Сергея Шойгу, искусственный интеллект доберется и до армии.

«Необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных сил», – сказал он.

Кроме того, Шойгу отметил, что в минувшем году в ВС выполнили поручение президента РФ Владимира Путина. Теперь 70,1% военной техники, имеющейся в арсенале, соответствует духу времени – данные вооружения исключительно современные. Указ был дан лидером страны еще в 2012 году.

Сейчас в процесс учебных работ все чаще и чаще внедряются роботизированные комплексы и автоматизированные системы управления. Это направление будут развивать в России, так как во всем мире технологии искусственного интеллекта стали активно применять в армиях, что представляет собой угрозу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Интернет и искусственный интеллект начнут работать в России по «морально-этическим нормам».

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Сергей Шойгу
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армия
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