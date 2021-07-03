«Искренняя дружба»: Матвиенко поздравила белорусов и Лукашенко с Днем Независимости
Крепкого здоровья и больших свершений президенту Беларуси Александру Лукашенко пожелала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме с Днем Независимости республики.
Самим белорусам она пожелала процветания, благополучия и мирного неба над головой, ведь «Россию и Беларусь объединяет духовное и культурное родство, искренняя дружба, взаимная поддержка и солидарность, неразрывность судеб народов».
«Символично, что этот праздник отмечается в день освобождения столицы Беларуси от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это часть нашего общего героического прошлого. И в России высоко ценят то, что сегодня граждане Республики Беларусь разделяют чувство гордости за ратные подвиги предков и не приемлют искажения исторической правды», — цитирует текст поздравления пресс-служба Совфеда.