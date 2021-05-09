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Иркутских школьников вывели на праздничное шествие с портретами Владимира Путина

Кирилл Савушкин
9 мая, 2021 14:42
1 мин
Кирилл Савушкин
9 мая, 2021 14:42
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Учащиеся школы в Иркутской области вышли на акцию в День Победы, неся в руках портреты президента России Владимира Путина. Выбор символики бросилась объяснять руководитель местного штаба провластной «Юнармии», организовавшей марш.

По словам Натальи Ибрагимовой, «эпоха Путина» стала выбором самих учащихся, которые в преддверии праздника также проводили научные конференции по выбранной сфере и оформляли «научно-патриотический уголок» в школе.

Как сообщает «Сибирь.Реалии», в шествии также приняли участие представители казачества, РПЦ и Росгвардии, которых не смутили коронавирусные ограничения, также жестко соблюдаемые властями на других акциях.

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Владимир Путин
Шествия
Юнармия
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