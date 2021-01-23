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Иркутск тоже заступился за Навального: жители окружили администрацию

Сергей Михневич
23 января, 2021 11:13
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 11:13
1 мин
Иркутск
Flickr.com

В Иркутске сотни участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального окружили здание администрации.

Жители окружили областную администрацию, которую возглавляет Игорь Кобзев. Они уже сидят на подоконниках и поют «Перемен», передает Тайга.Инфо.

Сибиряки выступают против президента России Владимира Путина, которого Алексей Навальный обвиняет в причастности к своему отравлению. Сегодня, 23 января, россияне в регионах выходят требовать, чтобы власть отпустила Навального из-под ареста. В ответ силовики протестующих разгоняют, заявляя, что протест не санкционирован.

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