Политика

В Иркутске сотни участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального окружили здание администрации.

Жители окружили областную администрацию, которую возглавляет Игорь Кобзев. Они уже сидят на подоконниках и поют «Перемен», передает Тайга.Инфо.

Сибиряки выступают против президента России Владимира Путина, которого Алексей Навальный обвиняет в причастности к своему отравлению. Сегодня, 23 января, россияне в регионах выходят требовать, чтобы власть отпустила Навального из-под ареста. В ответ силовики протестующих разгоняют, заявляя, что протест не санкционирован.