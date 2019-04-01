«Иранский сценарий» для России

Ровно 40 лет назад на политической карте появилось новое государство — Исламская Республика Иран (ИРИ). Это событие оказало огромное влияние на развитие ближневосточного региона, мирового ислама и внешнюю политику Соединённых Штатов. В нашей стране постреволюционный Иран нередко приводится как пример успешного противостояния санкционному давлению США.

Антизападный переворот

ИРИ возникла в результате свержения режима шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Правитель Ирана и его красавица-жена олицетворяли европейскую светскость, хоть и являлись верующими людьми. Шах наладил союзнические отношения со Штатами и Великобританией, которым фактически были отданы богатейшие залежи углеводородов. В обмен Иран получал военно-техническую помощь и импортировал критически важные технологии.

В социально-экономическом отношении Иран в целом развивался достаточно успешно.

Однако в культурной политике, в системе госуправления и в сфере безопасности Пехлеви допускал перегибы, которые в 1978 году спровоцировали массовые беспорядки почти во всех городах страны

Шах установил жёсткий авторитарный режим и культ собственной личности. Любые выступления оппозиции непременно подавлялись — в норму превратились сфальсифицированные уголовные дела, пытки, расстрелы и убийства. Репрессии были настолько масштабными, что западные демократии были вынуждены одёрнуть Пехлеви.

Народное возмущение вызывала вестернизация страны. В кинотеатрах Ирана крутили порнографию, мужчины слушали западную музыку, женщины носили европейскую одежду, мини-юбки и открытые купальники. Такое положение дел не укладывалось в умы духовенства и большинства населения, представленного сельскими жителями и городскими низами.

Вероятно, засилье западной культуры было настолько велико, что в итоге революцию возглавило исламские священники, неформальным лидером которых был находившийся в эмиграции аятолла Хомейни.

После свержения шаха в феврале 1979 года он вернулся в Иран и под всеобщее одобрение стал рахбаром (верховным правителем государства)

Революция в Иране проходима под лозунгами возврата к канонам ислама и борьбы с любым иностранным влиянием. Главным врагом были объявлены США. Разъярённая толпа иранцев взяла в заложники сотрудников американского посольства, требуя выдать шаха и разморозить активы на сумму в 11 млрд долларов. Вашингтону удалось вернуть дипломатов, однако в отношении ИРИ были введены санкции с целью международной изоляции и обрушения экономики нового государства.

Прежде всего, Тегерану отрезали возможность вести свободную торговлю с зарубежными государствами и кредитоваться в международных организациях. Также Соединённые Штаты приложили, пожалуй, максимум усилий, чтобы закрыть ИРИ для иностранных инвестиций.

Послабление санкционного режима произошло только после заключения 20 июля 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерной сделки»).

Но победивший на выборах в США Дональд Трамп объявил о выходе страны из этого соглашения и восстановил отменённые Бараком Обамой ограничительные меры

По сути, все 40 лет Иран существует без нормальных отношений с Западом — главным источником финансов и технологий. Несмотря на огромное внешнее давление, ИРИ сохранила приверженность идеалам революции, значительно укрепила и усовершенствовала политическую систему, и самое главное — продолжает проводить независимую внешнюю политику, поддерживая параллельно прошиитские силы на Ближнем Востоке.

Как «держится» Иран

В России современный Иран нередко удостаивается самых лестных отзывов. Дескать, страна, пропитанная национальной идеологией, успешно держит удар Запада и не прогибается под внешние обстоятельства. Много реверансов звучит в сторону самого иранского общества, которое якобы живёт по принципу «денег, но мы держимся». Почему РФ не может повторить путь ИРИ? Иран остаётся антиамериканским государством на протяжении 40 лет, а Россия находится в жёсткой конфронтации с Западом лишь 5 лет.

Такой взгляд очень удобен российской власти

В очередной раз несовершенство политических институтов, неумение развивать экономику, растущую бедность можно списать на необходимость противостоять Западу. Также «иранский сценарий» помогает отбить у граждан охоту выражать публичное недовольство властью. Ведь акции протеста могут подорвать единство нации перед лицом западной угрозы!

Но как же в реальности живёт Иран? Неужели санкции не оказали существенного влияния на внутреннюю ситуацию в стране из-за «силы духа» иранского народа под предводительством аятоллы?

Феномену выживания ИРИ посвящены сотни научных диссертаций. В первую очередь отмечается национальный характер иранцев, это очень настойчивые, но при этом прагматичные люди. Как только пламя революции угасло, в Тегеране осознали необходимость восстановления нормальных отношений с Западом.

Новое руководство не собиралось строить государство исключительно с опорой на некие «внутренние ресурсы», осознавая абсурдность подобной стратегии

Иран (даже в большей степени, чем Россия) зависит от экспорта углеводородов и импорта оборудования, которое позволяет разведывать и добывать богатейшие залежи нефти и газа. Основной источник валютной выручки, инвестиций и технологий — это Запад. Чтобы избежать удушения экономики с 2000-х годов Иран активно продаёт углеводороды Индии и Китаю, но выбраться из перманентного кризиса Тегерану так и не удалось.

Крайне тяжёлая экономическая ситуация вынудила Иран дать согласие на свёртывание ядерной программы в обмен на отмену санкционного режима. Но оживление иранской экономики в 2016-2017 году сменилось спадом из-за политики Трампа.

В декабре 2017 года и в январе 2018 года по ИРИ прокатилась волна крупных беспорядков, прозванных «Персидской весной»

Граждане вышли на улицы, чтобы выразить недовольство падением курса риала и сокращением социальных программ. Произошедшие более года назад протесты лишний раз демонстрируют ложность тезиса о том, что иранский народ намерен скрепя зубы ждать улучшения социально-экономический условий, питаясь революционными антизападными лозунгами.

И всё же России есть чему поучиться у Ирана. Как ни странно, в исламской республике нет чрезмерной коррупции, существует серьёзная межпартийная конкуренция, пространство для дискуссии и весьма стройная система госуправления. Теократия, отсутствие гражданского общества и демократии не мешают иранцам выходить на акции протеста, а правительству — идти на уступки недовольному народу.