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Иранская газета напечатала карикатуру на Макрона. Отрежут ли редактору голову французы?

Антон Мельников
27 октября, 2020 21:07
1 мин
vatanemrooz.ir
vatanemrooz.ir

Правительственная иранская газета Vatan-e Emrooz («Родина сегодня») вышла с карикатурой на президента Франции Эммануэля Макрона на первой полосе. Французский лидер изображен в виде дьявола, изображение также сопровождает надпись «Парижский иблис (дьявол в исламе)», передаёт Lenta.ru.

Очевидно, что так в Иране отреагировали на давление, которое в последние дни французские власти начали оказывать на сторонников ислама.

Напомним, ситуация с исламистами во Франции начала резко накаляться после того, как в Париже был убит учитель. Его обезглавил мусульманин за то, что учитель на уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал произошедшее террористическим актом и пообещал бороться с «мракобесием» и радикальным исламизмом во Франции.

темы
Франция
Эммануэль Макрон
ислам
карикатура
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