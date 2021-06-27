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Политика
Иран решил продолжить разработку атомных технологий на своих условиях
27 июня, 2021 19:09
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Farshid-Motahari Bina/dpa/Globallookpress
Иранское правительство больше не согласно на передачу МАГАТЭ информации о ходе разработки атомной энергии на своих объектах.
Данная информация поступила от спикера парламента страны Мохаммада Галибафа. Об этом сообщает местный канал Al-Hadath.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о том, что продолжающееся Тегераном развитие атомных объектов грозит срывом «ядерной сделки».
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