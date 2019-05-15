США и Иран. Быть войне?

Отправка авианосцев США в персидский Залив, подготовка к переброске почти 120-тысячного контингента в регион, эвакуация госслужащих США из Ирака, а также воинственные заявления Тегерана возобновить работу над ядерной программой – обстановка на Ближнем Востоке накалилась до предела. «Русская Планета» разбирается в очертаниях грядущей войны.

В среду, 15 мая Госдепартамент США отдал распоряжение всем госслужащим, не занятым на оперативных работах, как можно скорее покинуть Ирак и все американские объекты в стране. Причина эвакуации не сообщается, но официальные представители военных ведомств США накануне озвучили сообщения разведки, что Иран и подконтрольные ему силы планируют атаки на американские объекты.

Первой серьёзной ласточкой, которая больше смахивает на провокацию, стала атака 11 мая на несколько нефтяных танкеров, два из которых принадлежали Объединённым Арабским эмиратам. Никто не взял на себя ответственность за нападение, но США и их союзники возлагают вину на Иран и подконтрольные ему шиитские группировки. Тегеран, в свою очередь, считает, что за нападениями стоят диверсанты из третьих стран.

В американской администрации продолжают спорить по поводу того, как следует действовать в отношении Ирана. Часть советников настаивает на дипломатических и экономических мерах и опасается, что развертывание столь мощных воздушных, сухопутных и военно-морских сил лишь подтолкнёт Тегеран к нанесению ударов и даст повод втянуть США в затяжной конфликт. Ранее Трамп планировал сократить до минимума военное присутствие США по всему миру.

Америка не должна лезть в драку за каждую страну мира, зачастую не получая никакого возмещения

- заявлял Трамп.

Главным проповедником агрессивной военной политики на Ближнем Востоке считается советник по нацбезопасности Джон Болтон, которому ещё совсем недавно прочили отставку. Однако, несмотря на внутренние разногласия и возражения со стороны Брюсселя, Китая и России, в настоящий момент США готовят план по отправке на Ближний Восток 120 тысяч военнослужащих – в случае, если Иран предпримет попытку напасть на американские объекты, либо возобновит обогащение урана на своих заводах.

120 тысяч – огромная цифра: это лишь немногим меньше, чем контингент, который был задействован в войне в Ираке в 2003 году. А прошлой неделе в Персидский залив отправились четыре американских бомбардировщика Б-52 и авианосец «Авраам Линкольн». Формальный повод – данные американской разведки о готовящихся нападениях.

Что это – бряцание оружием, попытка принудить Тегеран заключить новое соглашение на условиях США или подготовка к реальной войне? Несомненно, в случае полномасштабного конфликта, перевес будет на стороне американцев. Но Иран так просто без боя не сдастся. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что его страна выступает против войны, однако готова применить силу, если США проявят агрессию. В свою очередь, генерал КСИР Хосейн Салами назвал американский авианосец не угрозой для Тегерана, а мишенью.

Но есть и третий сценарий. Возможно, в Иране США хотят сделать то, что не удалось в Венесуэле: поспособствовать смене неугодного американцам режима при помощи угрозы применения военной силы. Об этом в Вашингтоне мечтают не первое десятилетие. Госсекретарь США Майкл Помпео уверял, что США не намерены менять власть в стране путём прямого военного вмешательства, однако считает, что в интересах США находится «нереволюционная группа руководителей во главе Ирана». Джон Болтон заявлял примерно то же, и добавлял, что «иранский народ заслуживает лучшего». Что это, как не намёк иранцам – устройте-ка очередную цветную революцию! Там, глядишь, и санкции отменим, и экономика вздохнёт, и войска по периметру не понадобятся.

Пока ситуация висит на волоске, и не ясно, помогут ли переговоры Трампа с представителями Ирана, в случае, если они и правда состоятся. Либо же европейские союзники США найдут способ уговорить Вашингтон перестать бряцать оружием. Война и правда никому не нужна: для США это слишком дорого, уж что, а деньги Трамп считать умеет. Для Ирана война и вовсе неприемлема, учитывая, что из-за санкций ситуация в стране действительно непростая. Вопрос лишь в том, кто уступит первым.