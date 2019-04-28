Иностранцев «попросят на выход» из госкомпаний

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров («Единая Россия») рассказал «Русской планете» о том, что он в настоящее время готовит проект закона, предусматривающий запрет для ряда иностранцев занимать высокие должности и входить в наблюдательные и консультационные советы государственных компаний. В частности, речь идет о гражданах тех стран, которые применили экономические и политические санкции в отношении России.

По мнению парламентария, наличие подобных иностранных «менеджеров», которые могут не только иметь доступ к конфиденциальной информации, но и влиять на работу госкомпании, создает ненужную уязвимость для российской экономики.

«Цель новой инициативы – повысить безопасность работы государственных предприятий. Мы уже пять лет находимся под санкциями, и Запад не скрывает своих задач – подорвать экономическую стабильность России. Исходя из этой действительности, кажется алогичным допускать на руководящие должности государственных компаний специалистов, которые являются гражданами стран, агрессивно настроенных в отношении Москвы. Мы по сути, таким образом предоставляем доступ к стратегической информации, которую они могут использовать против нас», - рассказал Федоров.

С идеей законопроекта согласен директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По мнению эксперта, в отношении высших должностных лиц государственных компаний должны применяться те же требования, что и к чиновникам.

«В принципе в России сложилась странная ситуация. Иностранец или человек с двойным гражданством сегодня не может по закону быть избран даже муниципальным депутатом какого-нибудь села, но легко может стать менеджером госкомпании и влиять на ее развитие. Это слишком необдуманное поведение для государства, против которого ведется информационная война, и которое регулярно подвергается все новым санкциям», - отметил Орлов.

При этом если муниципальным сельский депутат условно занимается вопросами размещения клумб и фонарей, то иностранный менеджер госкомпании обладает куда более значимой властью.

Несколько лет назад – в 2014 году - в совете по развитию «Почты России» оказались финский бизнесмен Пекка Вильякайнен и гражданин Германии Клаус Цумвинкель. Последний был преподнесен российской публике как великий специалист в почтовой отрасли, экс-глава Deutsche Post. Функционеры «Почты России» только забыли рассказать о том, что Цумвинкель у себя на родине обвинялся в налоговых махинациях, из-за чего в его кельнской вилле проводились обыски, как сообщал телеканал Deutsche Welle.

И таким персонажам было доверено развитие предприятия, которое в то время прочно сидело на государственных субсидиях.

Сегодня «Почта России» уже не так благосклонна к иностранным менеджерам, чего нельзя сказать о других отечественных предприятиях.

«Транснефть» - естественная транспортная монополия, контрольный пакет акций которой принадлежит Росимуществу. При этом в совет директоров компании входит швейцарец Маттиас Варниг, который отвечает за стратегию, инвестиции и инновации.

«Сбербанк» - крупнейшая финансово-кредитная организация страны, контрольный пакет акций которой принадлежит Центральному банку России. Весной 2018 года финансовый директор Александр Морозов отмечал, что банку принадлежит почти половина национального рынка вкладов.

В наблюдательный совет «Сбербанка» среди прочих входит бывший премьер-министр Финляндии Ахо Эско Тапани. И не просто входит, а состоит в комитетах по стратегическому планированию и управлению рисками.

Или другой банк – ВТБ. Контрольный пакет акций принадлежит опять же Росимуществу. Как указано на сайте финансово-кредитной организации, пост председателя комитета по аудиту в наблюдательном совете занимает француз Ив Тибо де Сильги, а все тот же гражданин Швейцарии Маттиас Варниг, который в совете директоров «Транснефти», в ВТБ уже является членом комитета по стратегии и корпоративному управлению в наблюдательном совете.

«Идея запретить иностранцам занимать определенные должности в компаниях, где государство так или иначе обладает контрольным пакетом акций – имеет право на существование. Но только тогда, как мы окончательно определимся с ориентиром национальной экономической политики.

Есть пример Китая, который очень внимательно следит за тем, чтобы представители других государств не могли иметь возможности влиять на внутреннюю экономическую политику. Есть пример западных стран, которые привыкли к трансграничным финансовым потокам, открыты для иностранных инвестиций, и их не пугает присутствие иностранных менеджеров, поскольку те никак не смогут повлиять на стабильность их экономики и политической системы», - сказал руководитель Центра экономический и политических реформ Николай Миронов.

Тем не менее, даже в таких эталонных западных странах как США, в которых нет настолько выраженного государственного сектора экономики как в России или Китае, стараются внимательно следить за любыми телодвижениями иностранцев. Достаточно вспомнить обвинения в промышленном шпионаже в адрес китайцев, или историю с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, которого СМИ уличили в заключении контракта с американской лоббистской группой. Этот договор оказался в открытом доступе на сайте Минюста США, а все из-за того, что этого требует местный закон об иностранных агентах.