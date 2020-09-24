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Иностранцам разрешили оставаться в РФ без продления документов до 15 декабря

Артем Денисов
24 сентября, 2020 03:31
1 мин
иностранец
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства находиться на территории РФ до 15 декабря текущего года без продления документов.

«До 15 декабря продлевается срок временного пребывания, временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РФ и срок, на который они поставлены на учет по месту пребывания, если он истекает раньше», — следует из документа главы государства, сообщает телеканал «360».

Напомним, срок предыдущего указа президента РФ истек 15 сентября. Те, кто застрял в России, могли находиться в стране на тех же условиях.

темы
Россия
путин
иностранцы
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