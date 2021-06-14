Иностранный гость своим поведением почти вывел из себя Владимира Путина

Политика

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Киру Симмонсу пожаловался на поведение последнего.

Речь между президентом и интервьюером шла о ситуации с правами человека в России. Симмонс пришел к выводу, что «инакомыслие» в стране в данный момент находится под запретом. Это подтверждается арестом оппозиционера Алексея Навального, давлением на связанные с ним организации, а также принятием закона об иноагентах.

«То есть инакомыслие в России больше не терпят», - заключил журналист.

В ответ на это Путин заявил, что закон иностранных агентах в США был принят намного раньше, чем в России, кроме того, документ «гораздо более жёсткий». При этом президент считает, что закон, в целом, оправдан.

Симмонс обратил внимание, что, Путин говорит не о ситуации в России, а в США.

Глава РФ заявил, что журналист недоволен ответом и не даёт ему договорить.

«Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос, - возмутился президент. - Вам не нравится мой ответ, и Вы меня сразу прерываете. Это некорректно».

Далее Путин попытался продолжить слова о ситуации в США. Симмонс вновь обратил внимание, что глава РФ опять говорит не о своей стране.

В ответ президент сообщил, что интервьюер получит ответ, если даст ему закончить.

«Если Вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам всё станет ясно», - приводит слова Путина Кремль.

Далее президент снова заявил, что собеседника не устраивает ответ и тот пытается «заткнуть» ему рот.

«Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чём проблема, - сказал Путин. - Вы затыкаете мне рот».

Также в ходе интервью президент РФ сообщил, что замечает попытки разрушить отношения России и Китая. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».