Политика

Зарубежные СМИ написали о расширении влияния России в Латинской Америке, приведя в пример экспорт вакцины «Спутник-V» и вооружения интересантам в регионе.

Москва пытается расширить свое влияние в Латинской Америке и стать приоритетным партнером для ряда развивающихся стран, которые в долгосрочной перспективе могут занять значимое место на международной арене, пишет испанская ежедневная газетам El Mundo.

В январе вакцинировались «Спутником» первые лица в Аргентине: сначала президент республики Альберто Фернандес, а через три дня — вице-президент Кристина Киршнер. Они стали первыми из руководителей стран мира, кто привился российской вакциной. И сейчас важной задачей для производителей «Спутник-V» является расширение охвата: Россия предлагает вакцину за рубежом и усиливает свои позиции в странах, которые не могут похвастаться близкими отношениями с США, но в то же время не хотят просить помощи у Китая. Москва решительно намерена повысить свое влияние в латиноамериканском регионе, где на протяжении многих лет она взращивает «мягкую силу» при помощи испаноязычных СМИ.

В это же время американское издание The Drive пишет, что впервые с конца 1980-х у России может появиться новая ракета малой дальности «воздух-воздух». Конструкторское бюро «Вымпел» заявило, что ведет такую работу совместно с другими научными институтами. Московская фирма спроектировала почти все российские ракеты для воздушного боя. КБ «Вымпел» входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Статья с рассказом о достижениях компании в 2020 году была перепечатана на сайте московского Центра анализа стратегий и технологий, который занимается вопросами военной промышленности и торговли оружием.

Политолог Владимир Карасев прокомментировал нашему изданию интерес зарубежных СМИ к российским достижениям в таких разных направлениях, как разработка вооружения и вакцин.